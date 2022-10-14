Новак заявил о намерении России перенаправить поставки нефти в Латинскую Америку и Африку

Россия намерена перенаправить поставки нефти не только в азиатские, но также латиноамериканские и африканские страны. Слова вице-премьера Александра Новака приводит ТАСС.

«У нас с точки зрения переориентации потоков основная часть будет ориентирована на Азиатско-Тихоокеанский регион, на страны — Индия, Пакистан и другие страны в том направлении. Это, в том числе и Африка, Латинская Америка, то есть те, кто нуждается в наших энергетических ресурсах», — заявил Новак.

14 октября вице-премьер России Александр Новак заявил об увеличении объемов нефтяного экспорта страны примерно на 8% по итогам 2022 года. Этому будет способствовать наращивание добычи сырья на внутреннем рынке. Часть нефтяного экспорта перенаправят на восточные энергетические рынки в связи с эмбарго Евросоюза.

Одним из крупнейших потребителей российского сырья по-прежнему остается Китай. По словам Новака, в 2023 году планируется поставить в азиатскую страну по трубопроводу «Сила Сибири» 22 млрд кубометров газа. Объем экспорта увеличится в сравнении с показателями 2022-го на 7 млрд кубов — с 15 млрд.