iDNES: антироссийские санкции привели к удорожанию и дефициту туалетной бумаги в мире

Запрет на экспорт из России березы, введенный в ответ на западные санкции, привел к дефициту и резкому подорожанию туалетной бумаги в мире. Последствием этого станет снижение качества продукции, сообщает чешское издание iDNES.

«Россия в марте запретила экспорт березовой древесины в отместку за санкции, которые США и Евросоюз ввели после усиления конфликта на Украину. Следовательно, отрасль, как ожидается, уберет с рынка от 800 тыс. до 1,2 млн тонн целлюлозы. Ее цены в этом году уже выросли примерно на 45 процентов <....> Сейчас, когда крупнейшие производители в Европе начали ощущать нехватку поставок, производителям бумаги еще больше приходится бороться, чтобы обеспечить себя сырьем», — говорится в материале.

Крупнейшими производителями целлюлозы в Европе являются Швеция и Финляндия. Однако ответные санкции России лишили Хельсинки поставок примерно 10% продукции из Москвы.

«Ситуация, вероятно, останется напряженной до второй половины следующего года. Ожидается, что цены начнут постепенно снижаться в следующем году, когда начнут производить заводы, которые сейчас строятся в Чили и Уругвае», — предположил аналитик Santander Рафаэль Барселлос.

10 сентября агентство Bloomberg сочло дефицит и удорожание туалетной бумаги признаком роста инфляции в Европе. Производство туалетной бумаги является индикатором состояния промышленности.

Для того, чтобы переработать древесину в целлюлозу, а затем в бумагу, требуется большое количество энергии. В то же время цены на природные ресурсы в мире продолжают увеличиваться, что напрямую усиливает инфляцию в большинстве ведущих стран мира.