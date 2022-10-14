Представитель Еврокомиссии: Евросоюз намерен ускорить снижение энергетической зависимости от России

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Bernadett Szabo/Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) намерены ускорить процесс снижения зависимости от поставок российских энергетических ресурсов. Слова представителя Еврокомиссии (ЕК) Тима Макфи приводит РИА «Новости».

Накануне президент России Владимир Путин предложил главе Турции Реджепу Эрдогану создать газовый хаб для компенсации сокращения поставок топлива в европейские страны из-за утечек на трубопроводной системе «Северных потоков». Макфи отметил, что данные планы не изменят энергетический курс Евросоюза по снижению зависимости от российского газа.

«То, что ясно относительно нашей позиции по российскому газу — это то, от чего мы уходим. Мы стремимся как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского газа. И инфраструктура здесь ни при чем», — заявил Макфи.

12 октября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмез заявил, что его ведомство готово обсудить инициативу президента России Владимира Путина о создании нового газового хаба в акватории Черного моря. Однако для реализации этой идеи потребуется решить ряд технических торгово-юридических вопросов, уточнил Донмез.

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