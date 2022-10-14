Экономист из США Рубини сравнил мировую экономику с медленным крушением поезда

Мировая экономика сейчас напоминает крушение поезда в замедленной съемке. Таким мнением с Newsweek поделился старший экономист по международным вопросам в Совете экономических консультантов США Нуриэль Рубини. Он известен тем, что предсказал мировой финансовый кризис в 2008 году.

«Мировая экономика находится на пути к «замедленному крушению поезда». Мы наблюдаем ситуацию, в которой краткосрочные тенденции согласуются с моей среднесрочной и долгосрочной историей, в которой нарастают экономические, монетарные, социальные, политические, геополитические, экологические и технологические угрозы, и они нарастают», — сказал Рубини.

Накануне The Economist дал свое видение ситуации в мировой экономике.

«Пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из нее. В то время, как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается», — сообщил американский журнал.

Авторы статьи опросили крупные банки, и соответствующий вывод сделали на основе статистики кредитных организаций. Как отмечалось в публикации, экономическая активность в России в данный момент значительно выше, чем в крупных странах Евросоюза.