Танкеры у берегов Венесуэлы начали массово поднимать российский флаг

Минимум пять танкеров, находящихся у берегов Венесуэлы, сменили флаги на российские. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

В издании отметили, что это связано с активностью американского флота, который организовал морскую блокаду страны и открыл охоту на корабли теневого флота.

В NYT уточнили, что первым, кто сменил флаг на российский, а также название, оказался танкер Bella 1, став Marinera. Вслед за ним аналогичный шаг сделал танкер Hyperion. Их примеру последовали экипажи еще трех кораблей, однако их названия не раскрываются.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия направила подводную лодку для сопровождения танкера Marinera, который США пытались захватить у берегов Венесуэлы. В издании отметили, что танкер две недели пытался обойти американскую блокаду, но так и не смог подойти к берегам Венесуэлы, чтобы произвести погрузку нефти. В WSJ считают, что ситуация с танкером стала очередной острой точкой в отношениях РФ и США.

6 января в МИД РФ заявили, что нефтяной танкер Marinera с российским флагом преследуется кораблем береговой охраны США уже несколько дней, несмотря на то, что от американского побережья судно отделяют 4 тысячи километров. В министерстве сообщили, что с тревогой следят за развитием событий.

Ранее Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в защите суверенитета страны.