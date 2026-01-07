Американский дипломат спрогнозировал ответ России на операцию в Венесуэле

Фримен: Россия после атаки США на Венесуэлу отрежет Украину от Черного моря

Россия в качестве ответа на операцию США в Венесуэле может лишить Украину доступа к Черному морю. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший американский дипломат Чэс Фримен.

По его словам, у венесуэльской стороны нет свободы выбора позиции на международном уровне. Экс-дипломат объяснил, что американская сторона будет диктовать свои условия точно так же, как Россия «диктует на Украине».

«Очень велика вероятность того, что последствием для Украины станет лишение ее Россией доступа к Черному морю», — добавил он.

Фримен подчеркнул, что после этого Украина превратится в «кишащее националистами захудалое государство», с которым РФ не захочет иметь ничего общего.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Трамп пригрозил ей, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

