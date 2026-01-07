Размер шрифта
Лукашенко подарили копию Креста Евфросинии Полоцкой

Лукашенко в храме деревни Околица подарили копию Креста Евфросинии Полоцкой
БЕЛТА

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ходе его визита в храм в деревне Околица Минского района подарили копию Креста Преподобной Евфросинии Полоцкой. Об этом сообщает БЕЛТА.

Оригинальный крест высотой 51,8 см был изготовлен мастером Лазарем Богшей для церкви Святого Спаса по заказу Полоцкой — реликвия считается одной из основных религиозных и национальных святынь белорусского народа. Подаренная президенту копия выполнена в оригинальных размерах.

Белорусский лидер, в свою очередь, передал храму икону Божией Матери «Минская», украшенную полудрагоценными камнями и жемчугом.

7 января Лукашенко поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. По его словам, этот праздник «занимает особое место у белорусов, олицетворяя торжество любви, добра и милосердия».

В поздравлении глава государства подчеркнул, что рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, являются неотъемлемой частью культурного и духовного наследия страны. Они укрепляют связь поколений и способствуют построению будущего Беларуси на принципах мира и согласия, добавил он.

Ранее Лукашенко подарил Путину картину, посвященную Валаамскому монастырю.

