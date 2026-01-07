Размер шрифта
Новости. Общество

Врач предупредила о рисках прогулок без шапки в мороз

Врач Гридина: прогулки без шапки зимой повышают риск ЛОР-заболеваний
Andrey Arkusha/Global Look Press

Короткие прогулки в мороз без головного убора могут повысить риск простудных заболеваний и проблем с ЛОР-органами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредила отоларинголог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Гридина.

Врач пояснила, что даже непродолжительное воздействие низких температур способно ослабить иммунную защиту организма. По ее словам, шапка не защищает напрямую от вирусов, однако помогает избежать переохлаждения, которое часто становится пусковым механизмом для развития ОРВИ и гриппа.

Гридина отметила, что переохлаждение способствует активизации патогенной микрофлоры в носоглотке. Это увеличивает вероятность развития отитов, синуситов и тонзиллитов, которые при неблагоприятном течении могут перейти в хроническую форму. Она добавила, что при неправильном лечении вирусные инфекции нередко осложняются бактериальными, что чревато серьезными последствиями — от гайморита до пневмонии и менингита.

Отдельно специалист обратила внимание на уязвимость ушных раковин, которые не имеют жировой прослойки и потому особенно чувствительны к холоду. Прогулки без шапки, по ее словам, могут привести к локальному переохлаждению и даже обморожению. Кроме того, длительное пребывание на морозе повышает риск развития невралгии лицевого и тройничного нервов из-за нарушения кровоснабжения, вызванного сужением сосудов.

Ранее стоматолог предупредил, что частые разговоры на холоде грозят проблемами с зубами.

