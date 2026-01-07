Решение по допуску российских биатлонистов может быть принято в январе 2026 года

CAS может принять решение по допуску российских биатлонистов в январе 2026 года

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) может принять решение по допуску российских биатлонистов в январе 2026 года, передают «Известия».

«Верю ли, что в 2026 году хотя бы часть российских биатлонистов начнут выступать на международных соревнованиях? Я думаю, в январе уже будет решение», — сказал Майгуров.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее IBU ответил на иск СБР в CAS.