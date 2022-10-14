В Сбере отметили потенциал развития низкоуглеродной водородной энергетики в России

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Пресс-служба Сбера

На международном форуме «Российская энергетическая неделя» старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова приняла участие в дискуссии о перспективах зеленой энергетики «Международное сотрудничество для развития низкоуглеродной водородной отрасли — альянсы и партнерства».

Завьялова считает, что в решении задачи по снижению глобальных выбросов CO2 водороду отводится довольно значительная роль. По различным оценкам, к 2050 году при реализации уже существующих планов по использованию водорода сокращение углеродных выбросов составит порядка 20%, что переводит водород в категорию глобальных энергоносителей.

Она отметила, что в развитие водородной экономики в мире уже вкладываются и будут вложены огромные инвестиции: по разным оценкам, прямые инвестиции в заявленные проекты по производству, распределению и потреблению водорода насчитывают 240 миллиардов долларов к 2030 году, около 50% из которых составляют инвестиции в страны Азии, Латинской Америки, Австралии и др. Лидером по потреблению водорода является в настоящий момент Китай — 25 млн тонн в год.

В то же время, по мнению Татьяны Завьяловой, для России открываются новые перспективы для формирования международных отношений в области водорода, и важно не упустить момент, чтобы занять свою нишу на формирующемся новом рынке. Этому способствуют богатые ресурсы страны и низкая себестоимость сырья для производства — природного газа. В России уже разработана стратегия низкоуглеродного развития, и Сбер активно в ней участвует.

«Формирование нового мирового рынка водорода невозможно без разработки единых подходов к функционированию рынка, начиная от технологической стандартизации и нормативно-правовых вопросов и заканчивая развитием финансовых инструментов, которые позволят привлекать дополнительные инвестиции в новую отрасль. Порог входа в только формирующийся рынок довольно высок — от 500−600 млн долларов, и при этом период реализации проектов длителен, а экономическую эффективность прогнозировать довольно сложно. Поэтому развитие рынка водородной энергетики в нашей стране и в целом в мире возможно только при комплексной поддержке со стороны государства: поддержке НИОКР, создании стимулов для развития спроса, мотивационных систем для развития производственных мощностей», — сказала Завьялова.

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