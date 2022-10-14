Орбан заявил, что Европа разделена по вопросу санкционной политики в отношении России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа разделилась по вопросу санкционной политики в отношении Российской Федерации. Об этом он сказал в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан заявил, что европейские страны «находятся в эпицентре международной битвы».

«Европа разделена на два лагеря, один верит в санкции, другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Венгрии начался общенациональный опрос-анкетирование по санкциям против Российской Федерации — жителям страны будут разосланы анкеты из семи вопросов, которые касаются отношения к уже введенным против России санкциям.

Эта идея принадлежит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, призвавшему сограждан высказать свое мнения для того, чтобы «положить конец» росту цен на энергию, который был вызван санкциями.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.