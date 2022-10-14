Замминистра нефти Ирана заявил о готовности страны к спотовым поставкам газа из России

Иран готов к своповым поставкам российского природного газа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра нефти Ирана Ахмада Асадзаде.

«Мы на сто процентов готовы. Наша инфраструктура готова. Мы проделали всю необходимую работу… Мяч на стороне России, как мы говорим», — отметил Асадзаде.

Он не исключил, что поставки могут состояться до конца 2022 года. Но для этого нужно, чтобы Россия согласовала данный вопрос с Туркменией. Предполагается, что маршрут транзита будет проходить через эту страну.

9 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия и Иран продолжают прорабатывать вопросы, которые касаются своповых поставок нефти и газа.

«Мы с Ираном уже работаем в этом направлении, прорабатываем отдельные маршруты, механизмы. Это касается свопов нефти и газа», — отметил Новак.

6 октября «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра нефти Ирана Ахмада Асадзаде сообщили, что Иран собирается заключить с Россией несколько соглашений в нефтегазовой сфере. Договоренности могут быть достигнуты в течение следующих шести месяцев. По его словам, благодаря ситуации на энергетическом рынке Москва и Тегеран могут еще больше сплотиться, реализуя совместные проекты в газовой, нефтяной и нефтехимической сферах.