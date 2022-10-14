Тринадцать стран Евросоюза за июнь нарастили импорт из России почти в два раза

Тринадцать стран Евросоюза в июне 2022 года увеличили объемы ввоза российских товаров. В их числе – Словения, Испания, Швеция, Бельгия, Польша, Болгария, Дания, Румыния, Мальта, Латвия, Хорватия, Словакия и Эстония. Об этом пишутРИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

В тройку лидеров среди нарастивших импорт вошли Словения, Швеция и Испания. На первом месте по объему ввезенных товаров из России оказалась Словения. Она увеличила импорт почти вдвое. В Испании показатель составил 69%, в Швеции – 48%.

Остальные четырнадцать стран ЕС сократили импорт из России. Среди них – Кипр, Австрия, Люксембург и другие страны.

После начала спецоперации на Украине, Евросоюз и США начали вводить против России санкции. В частности, Евросоюз не так давно утвердил «восьмой пакет» санкций. Он предусматривает в том числе запрет на импорт стали из РФ. Некоторые страны ЕС отказались перейти на оплату газа в рублях, и «Газпром» прекратил в них свои поставки.

Санкции и отказ от топлива из России привели к подорожанию топлива и электроэнергии в Европе. В результате, как сообщала «Газета.Ru», около 10% предприятий закрылись.