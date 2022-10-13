Польский оператор начал ремонт поврежденной нитки нефтепровода «Дружба»

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN приступил к ремонту поврежденной нитки трубопровода. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на компанию.

«Технические службы Pern уже начали ремонт негерметичного трубопровода, который поставляет нефть немецким клиентам», — сказано в сообщении.

Как указал оператор, цель работ заключается в том, чтобы как можно быстрее восстановить работу шины и полностью возобновить прокачку сырья.

Компания добавила, что минувшей ночью нефтепровод чистили от оставшейся в нем нефти, «что создало безопасные условия для работ по устранению неисправности». Одновременно осуществляется «анализ, связанный с установлением причин происшествия».

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что разгерметизация на польском участке трубопровода «Дружба», которая привела к разливу нефти, произошла из-за появления «относительно большой» трещины.

Польский оператор «Дружбы» Pern, в свою очередь, заявил, что не обнаружил вину третьих лиц в разливе нефти.

12 октября на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, основном маршруте поставок нефти в Германию, обнаружили утечку. Повреждение произошло на магистрали, по которой сырая нефть поступает в Германию. Утечка из нефтепровода, обслуживаемого PERN, произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.