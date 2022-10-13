Власти Польши: причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» стала «относительно большая» трещина

Правительство Польши: авария на нефтепроводе «Дружба» произошла из-за трещины

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Jedrzej Wojnar/Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Разгерметизация трубопровода «Дружба» в центральной Польше, которая привела к разливу нефти, произошла из-за появления «относительно большой» трещины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера.

«Все указывает на естественные причины, изношенность материала», — сообщил Бергер.

Он заверил, что поврежденный участок будет тщательно исследован.

12 октября на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, основном маршруте поставок нефти в Германию, обнаружили утечку. Повреждение произошло на магистрали, по которой сырая нефть поступает в Германию. Утечка из нефтепровода, обслуживаемого PERN, произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.

Власти Польши сразу предположили, что утечка могла быть вызвана случайным повреждением. Бергер отметил, что нет оснований полагать, что утечка на трубопроводе произошла в результате саботажа.

Польский оператор нефтепровода «Дружба» Pern, в свою очередь, заявил, что не обнаружил вину третьих лиц в разливе нефти.

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