AFP: IKEA уволила в России 10 тысяч сотрудников

IKEA уволила 10 тысяч сотрудников в России, передает РИА «Новости», ссылаясь на AFP, получившее информацию от главы материнской компании Ingka Group.

Глава Ingka Йеспер Бродин сообщил, что ретейлеру «уже пришлось попрощаться примерно с 10 тысячами из 12 тысяч своих сотрудников в России».

Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал ряд требований к IKEA при уходе с рынка страны, включая продажу своего бизнеса в России или передачу подразделений в аренду для сохранения производства.

Больше половины россиян нашли замену ушедшим из России брендам, следует из опроса, который попал в распоряжение «Газеты.Ru».

Другой опрос показал, что больше всего из ушедших зарубежных брендов россиянам будет не хватать IKEA.