Энергокомпания EDF сообщила, что отключения электричества во Франции зимой не исключены

Даже в случае привычных температур этой зимой нельзя исключить возможных отключений электричества. Об этом предупредила французская энергокомпания EDF, пишет Midi Libre.

«Франции не удастся избежать масштабных отключений электричества в условиях средне и экстремально холодной зимы», — заявили в компании.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предрекла Европе очень сложную зиму и будущий год. По ее словам, США обладают ограниченными возможностями в удовлетворении потребности европейских государств в энергоресурсах в краткосрочной перспективе.

Страны Европы не смогут перенести предстоящую зиму, а также будущий 2023 год без российского газа. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (основана партнерами из агентств большой тройки: McKinsey & Company, BCG и Bain & Company). Как говорится в исследовании, с которым ознакомилась «Газета.Ru», европейцы не сняли зависимость от топлива из России, несмотря на сообщение о заполнении своих газовых хранилищ. Ситуация для европейцев может стать хуже при нескольких сценариях: если зима будет более суровой, произойдут сбои в цепочках поставок сжиженного газа, или же спрос на него вырастет в Китае. Если эти сценарии реализуются, дефицит топлива в Европе для прохождения отопительного сезона может увеличиться с текущих 10 млрд кубометров до 20–30 млрд кубометров.