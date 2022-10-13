Энергокомпания EDF сообщила, что отключения электричества во Франции зимой не исключены

close
100%
Depositphotos

Даже в случае привычных температур этой зимой нельзя исключить возможных отключений электричества. Об этом предупредила французская энергокомпания EDF, пишет Midi Libre.

«Франции не удастся избежать масштабных отключений электричества в условиях средне и экстремально холодной зимы», — заявили в компании.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предрекла Европе очень сложную зиму и будущий год. По ее словам, США обладают ограниченными возможностями в удовлетворении потребности европейских государств в энергоресурсах в краткосрочной перспективе.

Страны Европы не смогут перенести предстоящую зиму, а также будущий 2023 год без российского газа. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (основана партнерами из агентств большой тройки: McKinsey & Company, BCG и Bain & Company). Как говорится в исследовании, с которым ознакомилась «Газета.Ru», европейцы не сняли зависимость от топлива из России, несмотря на сообщение о заполнении своих газовых хранилищ. Ситуация для европейцев может стать хуже при нескольких сценариях: если зима будет более суровой, произойдут сбои в цепочках поставок сжиженного газа, или же спрос на него вырастет в Китае. Если эти сценарии реализуются, дефицит топлива в Европе для прохождения отопительного сезона может увеличиться с текущих 10 млрд кубометров до 20–30 млрд кубометров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть