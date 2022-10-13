Bloomberg: чиновники США опасаются подорожания нефти из-за потолка цен на российскую нефть

Некоторые чиновники администрации президента США Джо Байдена все больше обеспокоены тем, что их план по ограничению цен на нефть, закупаемую у России, может иметь неприятные последствия после неожиданного сокращения добычи альянсом ОПЕК+ на прошлой неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«План по ограничению цен на нефть был направлен на сохранение достаточного количества российских поставок на мировом рынке, чтобы предотвратить скачок мировых цен на нефть. Но предложение было сложным с момента его создания и предметом интенсивной дипломатии с европейскими союзниками. По словам источников, его перспективы в настоящее время потенциально подорваны решением ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона баррелей в день. Тем не менее план ограничения цен продолжается и пользуется широкой поддержкой в администрации и среди многих союзников, сообщили люди», — следует из публикации.

По словам одного из источников Bloomberg, это предложение рассматривается как лучший выбор среди плохих вариантов сокращения нефтяных доходов России и финансирования ее войны на Украине.

«Но некоторые официальные лица обеспокоены тем, что сокращение добычи ОПЕК+ усилило волатильность на рынках, и действия США по ограничению цен на нефть в России могут вместо этого привести к резкому росту. Чиновники администрации, которые почти каждый день проводят совещания по вопросам введения предельных цен, также все больше обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может принять ответные меры, прекратив поставки, сказал один человек, знакомый с этим вопросом. Люди попросили не называть их имен из-за деликатности вопроса», — пишет агентство.

5 сентября 2022 года альянс ОПЕК+ решил снизить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября.