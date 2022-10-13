«Транснефть»: утечка нефти на «Дружбе» не привела к падению поставок в Польшу и ФРГ

«Транснефть» не сокращала прокачку нефти ни в Польшу, ни в Германию из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента компании Сергея Андронова.

«Транспортировку мы не сокращали, у нас идет планово и в Польшу, и в Германию», — сказал он.

Ранее польский оператор Pern сообщил, что в связи с разгерметизацией одной из ниток нефтепровода «Дружба» нефть на немецкие нефтеперерабатывающие заводы поступает с учетом технических возможностей. В Pern отметили, что находятся в постоянном контакте с партнерами из Германии. В свою очередь польские НПЗ получают необходимый объем нефти полностью.

12 октября оператор PERN обнаружил утечку на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше.

Повреждение произошло на магистрали, по которой сырая нефть поступает в Германию. Утечка из нефтепровода, обслуживаемого PERN, произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.