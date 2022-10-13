Аналитики сообщили, что платеж россиян по ипотеке за два года вырос на 75%

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Платеж россиян по ипотечному кредиту с января 2020 года по октябрь 2022 года вырос на 75%. Такие расчеты «Известиям» дали аналитики по недвижимости Сергей Зайцев и Анна Авакимян.

«За два года платеж вырос примерно на 45-75%. Нижний показатель относится ко вторичному рынку и городам, где живут менее миллиона человек, тогда как верхняя граница — города-миллионники и новостройки», — указала Авакимян.

По словам Зайцева, ежемесячный платеж на первичку вырос примерно на 32%, а на вторичном рынке — на 68% в сравнении с январем 2020 года. Он уточнил, что платеж по ипотеке на покупку вторички составляет более 25,4 тыс. рублей, новостройки — более 20,6 тыс. рублей.

В июле процент одобрения кредитов россиянам по ипотеке составил 63,4%, что на 2,6 процентных пункта ниже показателей июня. Об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Скоринг Бюро» (ранее БКИ «Эквифакс»). Как уточняет издание, показатель соответствует уровню февраля 2022 года (63%), но ниже прошлогоднего — 71%, а также показателей 2019 и 2020 годов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть