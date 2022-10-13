Аналитики сообщили, что платеж россиян по ипотеке за два года вырос на 75%

Платеж россиян по ипотечному кредиту с января 2020 года по октябрь 2022 года вырос на 75%. Такие расчеты «Известиям» дали аналитики по недвижимости Сергей Зайцев и Анна Авакимян.

«За два года платеж вырос примерно на 45-75%. Нижний показатель относится ко вторичному рынку и городам, где живут менее миллиона человек, тогда как верхняя граница — города-миллионники и новостройки», — указала Авакимян.

По словам Зайцева, ежемесячный платеж на первичку вырос примерно на 32%, а на вторичном рынке — на 68% в сравнении с январем 2020 года. Он уточнил, что платеж по ипотеке на покупку вторички составляет более 25,4 тыс. рублей, новостройки — более 20,6 тыс. рублей.

В июле процент одобрения кредитов россиянам по ипотеке составил 63,4%, что на 2,6 процентных пункта ниже показателей июня. Об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Скоринг Бюро» (ранее БКИ «Эквифакс»). Как уточняет издание, показатель соответствует уровню февраля 2022 года (63%), но ниже прошлогоднего — 71%, а также показателей 2019 и 2020 годов.