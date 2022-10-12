«Ъ»: банки отреагировали на ситуацию повышением ставок по кредитам

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

С начала октября банки начали планомерно повышать ставки по ипотечным кредитам, указал в своем материале «Коммерсантъ».

У некоторых финансовых организаций ставки по собственным программам перевалили за 11% годовых. Кредитные учреждения ссылаются на общее удорожание привлечения средств. Также банки обещают «следить за ситуацией».

Риск невозврата кредитов в условиях частичной мобилизации фигурирует как один из существенных факторов этой ситуации.

Специалисты, опрошенные изданием, заявили, что предпосылок для прекращения роста ипотечных ставок пока они не видят.

Ранее сообщалось, что к сентябрю россияне взяли на 42% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий, комментируя данные регулятора, отметил, что россияне стали реже обращаться за ипотекой в марте из-за высоких ставок. Ипотека подорожала после увеличения ключевой ставки сразу до 20% годовых 18 марта.

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