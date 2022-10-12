Белый дом: зима в Европе будет суровой, но США помогут

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Yuri Gripas/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе беседы с журналистами на борту президентского самолета заявила, что США осознают тяжесть положения, в котором окажутся страны Европы зимой в плане снабжения топливом, и планируют помочь им в этот период.

«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы помочь Европе в это время. И мы понимаем, что приближаются зимние месяцы. Мы понимаем, как они будут суровы», — сказала она.

По словам Жан-Пьер, Вашингтон заинтересован в помощи ЕС по диверсификации поставок нефти.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев ведут переговоры с ЕС о том, как оказать поддержку Евросоюзу.

Ранее глава энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер заявил, что при изменении логистики поставок газа в Европу нагрузка на подземные хранилища будет больше, чем в предыдущие годы, и нет гарантий того, что европейские страны переживут зиму с текущими запасами.

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