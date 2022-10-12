Новак: Россия начала подготовку к вводу нефтяного и газового эмбарго Евросоюза

Россия готовится к введению эмбарго Евросоюза на поставки нефти и нефтепродуктов, переориентируя сырьевой транзит в азиатские страны. Слова вице-премьера Александра Новака приводит «Интерфакс».

«Мы готовимся к той ситуации, которая будет с декабря по нефти и с февраля 2023 года по нефтепродуктам. Для этого ведем работу по переориентации своих ресурсов на восток. И рассчитываем, что страна останется одним из основных энергетических партнеров в мире», — заявил Новак в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

Несмотря на международные санкции и планы Евросоюза по вводу эмбарго на поставки ключевых российских энергоресурсов, ситуация в энергетике страны остается на стабильном уровне, уточнил он.

Сегодня наша энергетика стабильна. Да, в газе есть форс-мажор в связи с диверсиями на критически важных инфраструктурных объектах (участках трубопроводной системы «Северных потоков» вблизи датского острова Борнхольм — «Газета.Ru»)», — заключил Новак.

12 октября вице-премьер России Александр Новак заявил о планах увеличить мощности «Турецкого потока» за счет строительства дополнительных ниток трубопровода. Однако в настоящее время это является «только идеей». В то же время на уже построенных участках усилили меры безопасности в связи с диверсиями на «Северных потоках».