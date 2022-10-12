Новак озвучил пессимистические прогнозы по ситуации с газом в Европе

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что пессимистические прогнозы свидетельствуют о том, что в марте в европейских хранилищах природного газа останется только 5% газа, передает РИА «Новости».

Он отметил, что не знает, переживет ли Европа зиму с имеющимся у нее объемом газа в хранилищах. По оценкам европейских экспертов, ей может не хватить «астрономических» 800 миллионов кубометров газа в течение суток при аномально сильных холодах.

По словам Миллера, в зимние пики холодов европейские города могут замерзнуть за неделю.

Ранее в «Газпроме» предупредили, что Европе не хватит одних запасов газа в хранилищах.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги рассказал, что цены на природный газ в Европе и мире по-прежнему остаются на высоком уровне, несмотря на диверсификацию источников энергии. G7 должны совместными усилиями решать эту проблему, подчеркнул он.