Правительство Швейцарии включило в санкционный список 30 физлиц и семь организаций РФ

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Global Look Press

Швейцария вводит санкции против России в связи с вхождением в ее состав территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается в заявлении Федерального совета страны.

Уточняется, что финансовым санкциям и запрету на поездки подлежат 30 физических лиц. Кроме того, под финансовые ограничения попали 7 юридических лиц. Согласно сообщению, санкционный список Швейцарии теперь идентичен аналогичному перечню Евросоюза.

В заявлении швейцарского правительства также указано, что дополнительные списки в основном направлены на причастных к референдумам, «организованных Россией в регионах Украины в конце сентября». Уточняется, что их активы в Швейцарии должны быть заморожены, и о них нужно сообщить в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Уточняется, что санкции также распространяются на неподконтрольные украинскому правительству территории Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают введение девятого пакета антироссийских санкций.

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