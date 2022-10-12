Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации после 2022 года, а регионам --предоставить субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, президент велел правительству контролировать поддержку оказания финансовой помощи гражданам на газификацию в регионах.

В конце августа Путин поручил проработать дополнительные субсидии на оборудование при социальной газификации и выделить на это около 400 млрд рублей.

1 июня Госдума приняла закон, направленный на повышение газификации страны, — отныне газ будет проводиться бесплатно до границ земельных участков россиян. Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный полагает, что расширение использования газа в России поможет высвободить нефть и нефтепродукты на экспорт. Согласно его данным, Россия сейчас потребляет 76 млн тонн моторного топлива. При этом замещается 1 млн тонн. По программе замещения СПГ может принимать более амбициозные планы. Если замещать 10-15 млн тонн, то это более 20 млрд кубометров газа. Социальная газификация составляет еще 30 млрд кубометров, а направление «Сила Сибири - 2» включает в себя еще 50 млрд кубометров газа. В итоге это 100 млрд кубометров потери экспорта газа из-за снижения поставок в Европу. Поэтому можно восстановить потребление и заместить моторное топливо за счет отправки нефтепродуктов на внешние рынки.