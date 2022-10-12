Польский оператор рассказал о поставках нефти на немецкие НПЗ после утечки на «Дружбе»

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Jedrzej Wojnar/Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Польский оператор Pern сообщил, что в связи с разгерметизацией одной из ниток нефтепровода «Дружба» нефть на немецкие нефтеперерабатывающие заводы поступает с учетом технических возможностей, передает РИА «Новости».

В Pern отметили, что находятся в постоянном контакте с партнерами из Германии. В свою очередь польские НПЗ получают необходимый объем нефти полностью.

«Ситуация также не влияет на доступ к топливу для польских водителей», — говорится в сообщении.

12 октября оператор PERN обнаружил утечку на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше.

Повреждение произошло на магистрали, по которой сырая нефть поступает в Германию. Утечка из нефтепровода, обслуживаемого PERN, произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.

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