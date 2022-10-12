Новак: РФ ожидает восстановления добычи на «Сахалине-1» после смены оператора

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Роснефть

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ожидает восстановления добычи на проекте «Сахалин-1» после смены оператора, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что проект должен работать, так как это важно для страны в целом и для Сахалинской области в частности.

«Восстановление нужно добычи нефти, газа», — отметил он.

7 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1», которое получит все имущество консорциума в рамках соглашения о разделе продукции по «Сахалину-1».

Иностранным акционерам проекта — американской ExconMobil, японской Sodeco и индийской ONGC — дали месяц на то, чтобы подать заявку на участие в новой компании. Согласно указу президента, иностранные компании также могут рассчитывать на долю пропорционально текущему владению.

Также стало известно, что Генпрокуратура и министерство финансов Сахалинской области обратились в суд с иском к бывшему оператору проекта «Сахалин 1» — Exxon Neftegas Limited, предварительное судебное заседание назначено на 14 октября.

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