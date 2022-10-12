Банк России ожидает замедления выдачи ипотеки

Российские банки за восемь месяцев 2022 года сократили выдачу ипотеки на четверть, и в данный момент можно ожидать замедления выдач ипотеки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Банка России.

Согласно докладу, за восемь месяцев 2022 года ипотечных кредитов было предоставлено на 2,7 трлн рублей, в то время как за аналогичный период 2021 года — 3,6 трлн. руб.

Как отметили в ЦБ, ипотека выдается в значительной степени в рамках программ господдержки. Так, в августе доля льготных займов составила 47%, а их пик пришелся на апрель — 68%.

«Сейчас можно ожидать некоторого замедления выдач ипотеки», — считают в Банке России.

В регуляторе пояснили, что это в основном связано со снижением спроса на жилую недвижимость из-за общей неопределенности и более осторожным подходом населения к инвестированию средств. При этом банки стали тщательнее отбирать заемщиков.

По данным ЦБ, за восемь месяцев этого года ипотечный портфель вырос на 9,7% до 13 трлн руб., в прошлом году за тот же период рост составил 18,3%. Основное замедление темпов роста пришлось на апрель и май (‑0,1% ежемесячно).

Ранее сообщалось, что российские банки начали планомерно повышать ставки по ипотечным кредитам с начала октября.