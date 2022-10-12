Экономист Разуваев предсказал курс доллара выше 70 рублей к концу года

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Курс доллара может достигнуть и превысить 70 рублей уже к концу 2022 года. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Курс может достигнуть 70 рублей за доллар уже к концу года. Это вполне возможно. Минфину нужен слабый рубль, учитывая, что бюджет у нас ожидается дефицитом на ближайшие три года, все-таки поддержать бюджет — это очень важно», — отметил Разуваев.

По его словам, причины ослабления рубля заключаются в проблемах с экспортом в течение года, а также из-за санкций, которые будут ослаблять экономику. При этом рост доллара в последние дни связан с событиями на Украине. Кроме того, чем серьезнее будут обостряться события, тем быстрее можно будет увидеть доллар по 80 рублей.

Он добавил, что основные факторы идут в пользу рубля. Когда доллар будет больше 70 рублей, необходимо перевести средства в рубли, а затем положить их на депозит или купить акции.

Накануне курс доллара на Мосбирже впервые с 7 июля превысил 64 рубля, а курс евро впервые с 11 августа поднялся выше 63 рублей.

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