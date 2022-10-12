Власти запланировали изменить схему получения бюджетных средств россиянами за рубежом

Власти решили изменить схему финансирования посольств и других представительств России за рубежом на фоне антироссийских санкций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на материалы к проекту федерального бюджета на будущий год.

Получатели средств российского бюджета за рубежом в условиях западных санкций перейдут на финансирование по новой схеме — на счета в иностранных банках через рублевые корсчета в российских банках (в том числе неподсанкционных). Переводить бюджетные средства планируется и в «дружественных» иностранных валютах, если будет такая возможность, отметили в публикации.

В пресс-службе Федерального казначейства заявили, что валюта перевода будет определена органом исполнительной власти, который исполняет соответствующую часть бюджета. При этом закупки в интересах учреждений, находящихся за рубежом, будут осуществляться в рублях в России и в тех странах, где расчеты в рублях возможны. Во всех других случаях расчеты будут в иностранной валюте.

Источник издания указал, что сейчас зарплаты и средства на расходы представительства приходят на рублевые карты не находящегося под санкциями банка, работающие на китайской платежной системе UnionPay. При этом снять средства можно всего в нескольких банках, причем с лимитом ежедневного снятия наличных.

В конце сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин планирует ужесточить контроль за расходами бюджетных средств в конце 2022 года. По его словам, неиспользованные остатки в размере примерно 0,5 триллиона рублей будут перенесены в резервный фонд на 2023 год.