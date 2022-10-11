Премьер Италии Драги призвал страны G7 сообща решать проблему высоких цен на газ

Цены на природный газ в Европе и мире по-прежнему остаются на высоком уровне, несмотря на на диверсификацию источников энергии. По этой причине страны G7 должны совместными усилиями решать эту проблему, приводит слова премьер-министра Италии Марио Драги «РИА Новости».

«Нам удалось диверсифицировать наши источники энергии и стать более независимыми от российского газа. Тем не менее, цены на энергоносители все еще слишком высоки. Это проблема, которую мы должны рассматривать вместе», — заявил Драги в ходе выступления на виртуальном саммите G7.

Италия стала сокращать закупки российского природного газа по инициативе Драги. По его предложению были заключены новые договоренности касательно диверсификации источников энергоносителей, включая увеличение поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран.

Однако высокие цены на энергоносители продолжают оказывать давление на уровень среднегодовой инфляции в Италии. По итогам сентября этот показатель стал рекордным за последние 37 лет и достиг отметки 8,9%.

Значительный рост продемонстрировали цены на продовольствие. Так, в августе потребительская корзина дорожала на 11,1% в годовом исчислении и достигала самого высокого уровня с 1983 года, когда этот показатель составлял 12,2%.