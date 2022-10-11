МВФ улучшил прогноз по росту экономики еврозоны до 3,1% к концу 2022 года

Экономика еврозоны вырастет на 3,1% по итогам 2022 года. В 2023-м темпы роста ВВП региона прогнозируются на уровне 0,5%, свидетельствуют статистические данные доклада о перспективах развития мировой экономики Международного валютного фонда (МВФ).

«В еврозоне замедление роста менее выражено, чем в США, однако ожидается, что в 2023 году оно усугубится. <...> Прогноз был пересмотрен в сторону повышения на 0,5 процентных пункта (в 2022 году — «Газета.Ru»)», — говорится в документе.

При этом в июле МВФ прогнозировал, что экономика еврозоны вырастет только на 2,6%. В то же время фонд ухудшил ожидания по этому показателю на 2023 год.

«(Это произойдет — «Газета.Ru») в связи с более высокими, чем прогнозировалось ранее, результатами во втором квартале текущего года в большинстве стран еврозоны», — пришли к выводу аналитики МВФ.

Кроме того, организация ожидает, что в 2022 году ВВП России упадет на 3,4% вместо 6%, которые фонд прогнозировал ранее. В 2023 — на 2,3% вместо 3,5%.

11 октября директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что финансовая организация собирается улучшить прогноз по ВВП России на 2022 год. Июльский прогноз от Банка России предполагал снижение темпов развития российской экономики от 4% до 6%. При этом в последнее время снижение темпов активности бизнеса идет по более пологой линии.