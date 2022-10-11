МВФ предрек Европе более тяжелую зиму в 2023 году

Зима 2023 года может оказаться более суровой в сравнении с отопительным сезоном 2022-го. Слова главного экономиста Международного валютного фонда (МВФ) Пьера-Оливье Гуринша приводит «РИА Новости».

«В Европе произошел серьезный энергетический кризис, который резко повысил стоимость жизни и препятствует экономической деятельности. Цены на газ в Европе выросли более чем в четыре раза с 2021 года. Энергетический кризис, особенно в Европе, не является временным потрясением. Зима 2022 года будет сложной для Европы, но зима 2023 года, вероятно, будет еще хуже», — заявил Гуринш.

По его словам, вероятность нехватки энергоносителей следующей зимой и в последующие годы будет со временем только увеличиваться. Ситуация усугубится при серьезном понижении средних температур в Европе.

«Особенно низкие температуры или недостаточное сокращение спроса на газ этой осенью могут привести к тому, что зимой в Германии, крупнейшей экономике Европы, будет введено нормирование потребления энергоносителей, что будет иметь серьезные последствия для промышленности, сильно повлияет на перспективы роста еврозоны и может иметь негативные трансграничные последствия», — заключил Гуринш.

10 октября главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске глобальной рецессии в 2023 году. По словам руководителя МВФ Кристалины Георгиевой, замедление темпов экономического роста может затронуть страны, составляющие суммарно треть мирового ВВП. Общие потери мировой экономики к 2026 году могут достичь $4 трлн.