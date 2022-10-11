Аналитики S&P резко ухудшили прогноз для экономики США до рецессии на следующий год

close
100%
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

США могут войти в состояние рецессии уже в четвертом квартале 2022 года. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Market Intelligence.

Экономика США войдет в состояние рецессии уже в четвертом квартале текущего года. По итогам же 2023 года ВВП страны, может сократиться на 0,5%. По итогу, компания резко ухудшила свой же прогноз по развитию экономики США, так как в предыдущий раз предсказывался рост в размере 0,9%.

Аналитики посчитали, что среди отрицательно влияющих на экономику США факторов находится ураган «Иэн», из-за которого рост ВВП в четвертом квартале сократится на 0,1%. Также ситуация на Украине и рост процентных ставок продолжают отрицательно влиять на темпы экономического роста в стране.

По прогнозам специалистов компании, экономика США начнет восстанавливаться к третьему кварталу 2023 года.

Ранее во вторник рецессию в экономике США предсказал генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон. По его словам, она может наступить к середине 2023 года. Он добавил, что тревожными сигналами для экономики является влияние инфляции, рост процентных ставок и геополитика.

До этого глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году рецессия грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП. В то же время общие потери мировой экономики от замедления темпов роста производства к 2026-му достигнут $4 трлн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть