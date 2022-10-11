CNBC: США могут призвать другие страны ввести предельные цены на нефть из РФ

close
100%
Depositphotos

Представители министерства финансов США на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) могут призвать к введению потолка цен на нефтепродукты и нефть из России. Об этом сообщает CNBC.

Министр финансов США Джанет Йеллен и ее заместитель Уолли Адейемо намерены «активно продвигать» идею введения ограничения цен на российскую нефть, отметили в публикации.

По данным телеканала, чиновники собираются обсудить с министрами финансов других стран не только введение потолка цен на нефть из России, но и возможности по ограничению доступа России к «капиталу и военной технике», что так необходимо для продолжения спецоперации на Украине.

По словам неназванного представителя Минфина США, снижение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки все равно не меняет позицию стран G7 по сокращению доходов России путем введения предельных цен. То есть этот вопрос будет обсуждаться и в дальнейшем, и также он нуждается в доработке.

8 октября заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия может продавать нефть выше предельных цен, однако ей придется договариваться с покупателями. По его словам, России в случае продажи нефти другим покупателям придется использовать альтернативные сервисы для продажи. Однако подобные услуги будут стоить для России куда больше стандартных сервисов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть