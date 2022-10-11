CNBC: США могут призвать другие страны ввести предельные цены на нефть из РФ

Представители министерства финансов США на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) могут призвать к введению потолка цен на нефтепродукты и нефть из России. Об этом сообщает CNBC.

Министр финансов США Джанет Йеллен и ее заместитель Уолли Адейемо намерены «активно продвигать» идею введения ограничения цен на российскую нефть, отметили в публикации.

По данным телеканала, чиновники собираются обсудить с министрами финансов других стран не только введение потолка цен на нефть из России, но и возможности по ограничению доступа России к «капиталу и военной технике», что так необходимо для продолжения спецоперации на Украине.

По словам неназванного представителя Минфина США, снижение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки все равно не меняет позицию стран G7 по сокращению доходов России путем введения предельных цен. То есть этот вопрос будет обсуждаться и в дальнейшем, и также он нуждается в доработке.

8 октября заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия может продавать нефть выше предельных цен, однако ей придется договариваться с покупателями. По его словам, России в случае продажи нефти другим покупателям придется использовать альтернативные сервисы для продажи. Однако подобные услуги будут стоить для России куда больше стандартных сервисов.