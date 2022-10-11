Новая Зеландия вводит санкции против 75 граждан России

Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута заявила в ходе пресс-конференции, что страна вводит санкции против 75 граждан России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, санкции вводятся против 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных с вошедшими в состав России регионами.

«Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением [президента РФ Владимира. — «Газета.Ru»] Путина по присоединению территории <...> а также 51 человека, включая Александра Абрамова», — сказала Махута.

Абрамов является акционером компании Evraz. Под санкции попал он сам, а также члены его семьи.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) оценила ущерб Евросоюза (ЕС) от введения восьмого пакета санкций в отношении России в €123 млрд. Речь идет об объемах двусторонней торговли России и стран ЕС, а конкретно импорта и экспорта различных товаров за 2021 год, продажа которых теперь невозможна из-за введенных ограничений.