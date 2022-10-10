Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз закрыл «лазейки» для обхода санкций против России

close
100%
Johanna Geron/Pool/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает ограничительные меры против третьих стран и лиц, содействующих Москве в их обходе. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в Таллине, трансляция которой велась в Twitter главы ЕК.

«У нас уже есть восемь пакетов санкций, и с каждым из них мы приходили к пониманию, какие есть лазейки и способы уклонения от санкций, после чего с принятием новых пакетов закрывали их», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что под ограничения Брюсселя могут попасть третьи страны и их лица, которые, к примеру, поставляют из Европы в Россию попадающие под санкции товары.

6 октября Евросоюз утвердил новый пакет санкций в отношении России. Под ограничения попали запрет импорта российских товаров на €7 млрд, экспорт российского угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что страны ЕС рассматривают следующие шаги для санкционного давления на Россию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть