В Российском зерновом союзе заявили, что мировой рост цен на пшеницу вызван эмоциями

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pexels.com

Рост цен на пшеницу на мировых биржах вызван эмоциями на фоне ракетных ударов России по объектам инфраструктуры Украины. Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. В понедельник после обстрелов стоимость декабрьских фьючерсов пшеницы повысилась более чем на 4,8% — до 9,1925 доллара за бушель. Это стало самым большим приростом с начала месяца.

«Произошел «эмоциональный» рост цен на пшеницу. Он начался на фоне опасений срывов поставок зерна из РФ и Украины по Черному морю. Обострение конфликта ставит под вопрос согласие обеих сторон на продление зерновой сделки, которая завершится примерно через месяц», — рассказал Корбут.

Но он назвал этот сценарий маловероятным. Кроме того, глава отраслевого союза исключил серьезное подорожания зерна даже в случае эскалации конфликта.

«Предложение пшеницы в мире достаточное. Если наши поставки будут более открыты, не будет ограничений, на ценах на пшеницу новости об эскалации конфликта на Украине никак не скажутся. Я не думаю, что цены взлетят вверх. Фундаментальные факторы спроса и предложения радикально не изменились. Поэтому и цены не изменятся», — подчеркнул Корбут.

9 октября министерство инфраструктуры Украины сообщило, что еще 13 судов с более чем 200 тысячами тонн агропродукции вышли из украинских портов в рамках зерновой сделки. С начала работы «зернового коридора» 305 судов экспортировали 6,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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