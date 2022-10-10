В Российском зерновом союзе заявили, что мировой рост цен на пшеницу вызван эмоциями

Рост цен на пшеницу на мировых биржах вызван эмоциями на фоне ракетных ударов России по объектам инфраструктуры Украины. Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. В понедельник после обстрелов стоимость декабрьских фьючерсов пшеницы повысилась более чем на 4,8% — до 9,1925 доллара за бушель. Это стало самым большим приростом с начала месяца.

«Произошел «эмоциональный» рост цен на пшеницу. Он начался на фоне опасений срывов поставок зерна из РФ и Украины по Черному морю. Обострение конфликта ставит под вопрос согласие обеих сторон на продление зерновой сделки, которая завершится примерно через месяц», — рассказал Корбут.

Но он назвал этот сценарий маловероятным. Кроме того, глава отраслевого союза исключил серьезное подорожания зерна даже в случае эскалации конфликта.

«Предложение пшеницы в мире достаточное. Если наши поставки будут более открыты, не будет ограничений, на ценах на пшеницу новости об эскалации конфликта на Украине никак не скажутся. Я не думаю, что цены взлетят вверх. Фундаментальные факторы спроса и предложения радикально не изменились. Поэтому и цены не изменятся», — подчеркнул Корбут.

9 октября министерство инфраструктуры Украины сообщило, что еще 13 судов с более чем 200 тысячами тонн агропродукции вышли из украинских портов в рамках зерновой сделки. С начала работы «зернового коридора» 305 судов экспортировали 6,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.