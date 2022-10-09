Парламент Грузии разработает проект закона о «деолигархизации»

Грузинский парламент 10 октября примет в работу законопроект «о деолигархизации», передает Life.ru.

«Деолигархизация» является одним из 12 условий Евросоюза для предоставления кандидатства Грузии.

Как пишет газета «Взгляд», примером подобного законопроекта стал аналогичный закон, принятый на Украине в ноябре 2021 года.

Дискуссии по проекту продолжаются уже несколько месяцев.

Представители оппозиции утверждают, что в Грузии есть только один олигарх – миллиардер, лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

В правящей партии заявили, что Еврокомиссия не будет возражать против принятия соответствующего закона.

Ранее Общественная Служба Новостей сообщала о том, что глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил о невозможности передачи бывшего президента государства Михаила Саакашвили киевскому режиму.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть