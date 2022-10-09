FT: эксперты предсказали компаниям КНР «каменный век» из-за санкций США

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Reuters

Эксперты, опрошенные изданием Financial Times, утверждают, что новые санкционные меры Соединенных Штатов против Китая, в рамках которых в том числе ограничивается продажа чипов для вычислений с использованием искусственного интеллекта, могут отбросить китайские компании в «каменный век».

В публикации отмечается, что экспорт в Китай полупроводников, изготовленных с использованием американских технологий, для производства вычислений с использованием искусственного интеллекта возможен только по специальной лицензии, которую будут выдавать власти США.

По словам управляющего директора China Renaissance Сехо Нг, из-за подобной ситуации китайские компании фактически возвращаются в каменный век.

Эксперт консалтинговой компании Albright Stonebridge Пол Триоло добавил, что санкционные меры могут затронуть многие китайские компании, так как «цунами перемен, вызванное новыми правилами, захлестнет отрасль полупроводников и смежные с ней».

В публикации отмечается, что подобная ситуация также может привести к увеличению краж в области интеллектуальной собственности из-за того, что часть оборудования, находящаяся под экспортным контролем, в текущий момент используется в Китае. Так, Пекин может проигнорировать права интеллектуальной собственности и перепроектировать оборудование, чтобы усилить местных производителей оборудования.

Ранее стало известно, что новые санкции США в отношении Китая запретили всем странам мира поставлять в КНР компоненты для создания суперкомпьютеров, а также оборудование для производства передовых чипов.

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