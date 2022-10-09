Средние цены на новостройки в России не изменились на фоне падения спроса

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Средние цены на новостройки в России не изменились, несмотря на то, что покупатели решили отложить сделки до лучших времен, вследствие чего спрос на новое жилье упал. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках страны (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в октябре составила 139 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в «ЦИАН.Аналитике».

При этом по регионам ценовая динамика оказалась неоднородной. Например, в Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра в новостройках упала на 2,4%, до 118,4 тыс. руб. А вот в Ростове-на-Дону средняя цена выросла на 1,92%, до 86,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве же цена квадратного метра подросла на 0,3%, до 325,6 тыс. руб.

Участники рынка сошлись во мнении, что период, когда некоторые сделки были поставлены на паузу, продлится недолго. Однако сохраняющаяся неопределенность является основным фактором, который тормозит рост спроса. Кроме того, число новых проектов у застройщиков может сократиться из-за того, что они будут более сдержанно подходить к ценообразованию.

6 октября эксперт рынка недвижимости, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков заявил, что к ноябрю цены на готовое жилье и новостройки упадут на 20-25% по сравнению с показателями января.

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