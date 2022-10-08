Минэкономики Украины сообщило о падении ВВП на 30% за девять месяцев

Падение ВВП Украины за девять месяцев 2022 года оценивается на уровне 30%, сообщило Министерство экономики страны.

В ведомстве отметили, что в сентябре и августе падение падение ВВП составило 35%.

Также в министерстве отметили позитивные тенденции, например, улучшение динамики транспортных перевозок, которое в ведомстве объяснили ростом экспорта агропродукции с помощью морского транспорта и через наращивание перевозок грузов железнодорожными путями.

Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Украине $1,3 млрд.

4 октября Всемирный банк опубликовал новый прогноз состояния экономики Европы и Центральной Азии на ближайшие три года. Эксперты улучшили прогноз по ВВП России на 2022 год: спад будет, но на 4,5%, а не на 8,9%, как предсказывали ранее, в июне. Украине он предрек спад экономики на 35%.Подробнее — в материале «Газеты.Ru».