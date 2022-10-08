Минэнерго России: ситуация с электроснабжением в Крыму, Херсонщине и Запорожье стабильная

В Министерстве энергетики РФ заявили, что ситуация с обеспечением топливом, газом и электроснабжением потребителей в Крыму, Херсонской и Запорожской областях остается стабильной. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что рисков дефицита топлива нет, а запасы находятся на достаточном уровне.

Ранее в Минэнерго России заявили, что нехватки топлива на АЗС Крыма не ожидается. Отмечалось, что полуостров обеспечен бензином и дизельным топливом для автомобилей.

8 октября Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не повреждена.

По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.