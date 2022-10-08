Евросоюз отказался от пластмассы из России на $1 млрд в рамках нового пакета санкций

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Евросоюз (ЕС) запретил ввоз первичных полимеров и продукции из них из России на общую сумму в 1 млрд. Об этом пишет РБК, ссылаясь на документы в журнале ЕС.

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против России запретил со следующего года ввоз первичных полимеров и продукции, которая из них производится (пластмасс): плит, листов, пленок, лент, труб, шлангов и др., отметили в журнале ЕС.

По данным ООН Comtrade, в прошлом году Россия отправила в Европу продукции из пластика на $948 млн. Первое место по поставкам заняли полимеры — $327 млн, на втором месте — плиты, листы, пленки и ленты из пластмасс ($109 млн). Однако в 2022 года поставки сократились, а уже согласно новому пакету санкций поставки и вовсе прекратятся после 8 января 2023 года.

По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, Россия в общей сложности отправляет на экспорт 414 тыс. тонн пластмасс, где 60% уходит в страны Евразийского экономического союза.

Ранее в субботу британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на черновой вариант готовящихся документов, писала, что Европейский союз занимается разработкой серии мер, направленных на прямую поддержку компаний, пострадавших от санкций против России, которые были введены из-за ситуации на Украине.

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