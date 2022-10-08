В Минфине США заявили о возможной продаже Россией нефти выше предельных цен

Россия может продавать нефть выше предельных цен, однако ей придется договариваться с покупателями. Об этом в интервью журналу Foreign Policy заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

«Мы ни в коем случае не требуем, чтобы Россия продавала нефть в пределах ценового коридора. У России есть возможность выйти из него и продавать нефть другим покупателям», — отметил Адейемо.

По его словам, России в случае продажи нефти другим покупателям придется использовать альтернативные сервисы для продажи. Однако подобные услуги будут стоить для России куда больше стандартных сервисов. Но в этом случае покупатели поймут, что потолок цен работает, и будут просить существенную скидку. Это, в свою очередь, приведет к конечной цели, которая заключается в уменьшении российских доходов.

Он добавил, что США хотят создать больше условий для продажи нефти из России. То есть продажа нефти ниже предельной позволит России пользоваться услугами стран G7. Речь идет о техобслуживании и страховке нефтетанкеров.

7 октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом неформального саммита в ЕС заявил, что решение ОПЕК+ снизить добычу нефти стало ответом на предложение Евросоюза ввести потолок цен на нее. Боррель также назвал энергетику главным геостратегическим вопросом сейчас. Он уточнил, что данный вопрос будет рассматриваться в ходе саммита.