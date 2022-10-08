Стремоусов допустил провоз товаров в Крым и Херсонскую область через Донбасс

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что до восстановления Крымского поста провозить товары в область и Крым можно будет через территорию Донбасса, передает ТАСС.

По его словам, необходимо создать условия, благодаря которым регионы продолжат получать необходимое продовольствие.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. При этом в НАК добавили, что судоходная арка, расположенная над сухопутной частью моста, каких-либо повреждений не получила.

По предварительным данным властей региона, пострадавших в результате происшествия нет.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.