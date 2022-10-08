РЖД приостановили продажу билетов на поезда в Крым

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Илья Питалев/РИА Новости

Компания «Российские железные дороги» временно приостановила продажу билетов на ближайшие поезда в Крым на фоне произошедшего на Крымском мосту взрыва. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В НАК добавили, что арка над сухопутной частью моста не получила повреждений.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что пассажирские поезда из Москвы и Петербурга в Крым задержаны после ЧП на Крымском мосту.

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