Власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос о работе карт «Мир» на острове

Власти Шри-Ланки прорабатывают вопрос использования российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла Шри-Ланки в Москве Джаниту Лиянаге.

По словам посла, в настоящее время этот вопрос рассматривает Центробанк страны.

«Этот вопрос все еще обсуждается, нам нужно получить одобрение Центрального банка Шри-Ланки. Но в то же время [российский — «Газета.Ru»] Национальный инвестиционно-промышленный банк должен наладить сотрудничество с People's Bank», — пояснила Лиянаге.

Если банки подпишут договор, этот даст возможность туристам из России пользоваться картами People's Bank на острове.

Ранее сообщалось, что российские граждане обращаются в генконсульство РФ в Стамбуле из-за проблем с использованием платежной системы «Мир» в Турции. В диппредставительстве не смогли ответить на вопрос, какие меры планируется ввести в связи с указанной проблемой.