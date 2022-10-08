США ввели новые торговые ограничения против Китая

США ограничили поставки продукции для выпуска полупроводников 28 компаниям из КНР

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Aly Song/Reuters

США вводят ограничения на поставки 28 китайским компаниям продукции для производства суперкомпьютеров и полупроводников. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на американское Министерство торговли.

«Бюро промышленности и безопасности (Минторга Соединенных Штатов) расширяет контроль за сделками с продукцией для... производства суперкомпьютеров и полупроводников», — говорится в сообщении.

Как пояснило Министерство, нововведение расширяет номенклатуру товаров, подлежащих лицензированию при поставках в адрес 28 юридических лиц, которые находятся в Китае.

Ранее агентство Reuters сообщало, что администрация президента США Джо Байдена хочет расширить ограничения на экспорт чипов в КНР. По информации агентства, министерство торговли запретило компаниям KLA Corp, Lam Research Corp. и Applied Materials Inc. экспортировать оборудование для производства микросхем на заводы в Китае, которые производят 14-нанометровые или более современные полупроводники, если продавцы не получат лицензии.

До этого сообщалось, что республиканцы в сенате Соединенных Штатов призвали компанию Apple не использовать полупроводники китайского производства, иначе компания столкнется с «пристальным вниманием» конгресса.

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